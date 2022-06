Elena è morta, il corpo della bambina trovato in un campo a 200 metri da casa (Di martedì 14 giugno 2022) Tremestieri Etneo – E’ stato trovato il cadavere di Elena, la bimba di 5 anni di cui era stata denunciata la scomparsa ieri a Tremestieri etneo. Sarebbe stata la madre a fare trovare il corpo della piccola, della quale ieri la donna aveva denunciato il sequestro da parte di tre uomini armati e incappucciati, subito dopo aver prelevato la figlia all’asilo.La donna è uscita poco fa dalla sua casa di Mascalucia, con la sua auto, accompagnata dai carabinieri.I militari hanno transennato un fondo agricolo distante alcune centinaia di metri dalla casa in cui abita la mamma di Elena. La zona è sorvolata da un elicottero e viene battuta da militari dell’Arma.Sul sequestro di ieri di Elena, trovata morta oggi, ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 14 giugno 2022) Tremestieri Etneo – E’ statoil cadavere di, la bimba di 5 anni di cui era stata denunciata la scomparsa ieri a Tremestieri etneo. Sarebbe stata la madre a fare trovare ilpiccola,quale ieri la donna aveva denunciato il sequestro da parte di tre uomini armati e incappucciati, subito dopo aver prelevato la figlia all’asilo.La donna è uscita poco fa dalla suadi Mascalucia, con la sua auto, accompagnata dai carabinieri.I militari hanno transennato un fondo agricolo distante alcune centinaia didallain cui abita la mamma di. La zona è sorvolata da un elicottero e viene battuta da militari dell’Arma.Sul sequestro di ieri di, trovataoggi, ...

