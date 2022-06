Elena è morta | il corpo della bambina rapita è stato ritrovato

(Di martedì 14 giugno 2022) Chi èDel Pozzo, purtroppo, lo sappiamo tutti. È ladi soli 5 anni che è stataa Piano Tremestieri, una città in provincia di Catania, il 13 giugno 2022. Ora tutti parlano di lei, mentre le foto segnaletiche hanno smesso di diffondersi a macchia d’olio balzando da un social all’altro. Dove è finita? Se lo sono chiesti tutti nelle scorse ore, fino a questo momento, senza sapersi dare una risposta. Ma una risposta adesso è arrivata, e infrange tutte le speranze che avevamo riposto in quella ricerca disperata.. Il suodai Carabinieri del comando provinciale di Catania. La notizia è stata confermata dal procuratore catanese Carmelo Zuccaro. Il rapimento diLa notizia del ...

Pubblicità

repubblica : Elena Del Pozzo è morta, uccisa dalla madre. Non c'era stato alcun rapimento [dal nostro inviato Salvo Palazzolo] - fanpage : La piccola Elena, la bimba di 5 anni rapita nel catanese, è stata trovata morta - Corriere : Elena Del Pozzo è morta: trovato il corpo della bambina rapita ieri a Catania - stranifattinews : Catania, trovata morta la piccola Elena. Cadavere scoperto su indicazione della madre che ha confessato - FabioTraversa : RT @chilhavistorai3: +++ La piccola Elena è morta, non è stata rapita. Fatto ritrovare dalla mamma il corpo della bambina di quattro anni s… -

Del Pozzo, il racconto della madre La mamma divive a Mascalucia , dove ha presentato la denuncia recandosi alla Tenenza dei carabinieri. Ai militari aveva raccontato che a rapire sua ...AGI - È stata trovata, la bambina che sarebbe stata rapita lunedì nel catanese. Il corpo della piccola, che la madre ha raccontato essere stata portata via da un commando di uomini armati, è stato scoperto a ...Abbiate un minimo di pietà per questa bambina”. Oggi, arriva il commento addolorato alla notizia della morte: “Purtroppo, abbiamo appreso la notizia che la piccola Elena è stata trovata priva di vita.Ha confessato la mamma della piccola Elena, che a luglio avrebbe compiuto 5 anni. Il cadavere è stato trovato in un campo incolto, sulla via Turati, a Mascalucia, nel Catanese. La madre, che ha fatto ...