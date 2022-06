Elena è morta: il corpo della bambina rapita a Catania è stato ritrovato (Di martedì 14 giugno 2022) Chi è Elena Del Pozzo, purtroppo, lo sappiamo tutti. È la bambina di soli 5 anni che è stata rapita a Piano Tremestieri, una città in provincia di Catania, il 13 giugno 2022. Ora tutti parlano di lei, mentre le foto segnaletiche hanno smesso di diffondersi a macchia d’olio balzando da un social all’altro. Dove è finita? Se lo sono chiesti tutti nelle scorse ore, fino a questo momento, senza sapersi dare una risposta. Ma una risposta adesso è arrivata, e infrange tutte le speranze che avevamo riposto in quella ricerca disperata. Elena è morta. Il suo corpo è stato ritrovato dai Carabinieri del comando provinciale di Catania. La notizia è stata confermata dal procuratore catanese Carmelo Zuccaro. Il rapimento di ... Leggi su dilei (Di martedì 14 giugno 2022) Chi èDel Pozzo, purtroppo, lo sappiamo tutti. È ladi soli 5 anni che è stataa Piano Tremestieri, una città in provincia di, il 13 giugno 2022. Ora tutti parlano di lei, mentre le foto segnaletiche hanno smesso di diffondersi a macchia d’olio balzando da un social all’altro. Dove è finita? Se lo sono chiesti tutti nelle scorse ore, fino a questo momento, senza sapersi dare una risposta. Ma una risposta adesso è arrivata, e infrange tutte le speranze che avevamo riposto in quella ricerca disperata.. Il suodai Carabinieri del comando provinciale di. La notizia è stata confermata dal procuratore catanese Carmelo Zuccaro. Il rapimento di ...

