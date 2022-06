Elena Del Pozzo uccisa dalla mamma | ha confessato | il rapimento una montatura

Leggi su blog.libero

(Di martedì 14 giugno 2022)Del, la bambina rapita ieri in provincia di Catania, è morta. È stata la madre a fare trovare, nei pressi della loro casa, il corpo della piccola, di cui aveva denunciato ieri il sequestro da parte di uomini armati. La donna hail delitto.Del, i parenti interrogati in caserma I familiari della piccola(i genitori, gli zii e alcuni dei nonni) erano stati sentiti più volte dai carabinieri, nella sede del comando provinciale di Catania. Gli investigatori si erano concentrati anche sul passato della famiglia: il papà diera stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti e indagato anche per una rapina, reato, quest’ultimo, da cui è stato poi assolto per «non avere commesso il fatto». I genitori della piccola, poco più ...