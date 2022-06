Elena Del Pozzo uccisa a coltellate dalla madre: per il pm era “gelosa” della compagna del padre (Di martedì 14 giugno 2022) Un coltello da cucina per uccidere la piccola Elena e cinque sacchi neri per nasconderla. Sono gli atroci dettagli dell’omicidio della bimba, 5 anni ancora da compiere, uccisa ieri a Mascalucia, in provincia di Catania. Il corpicino della bambina, all’esito dell’ispezione medico legale, ha evidenziato molteplici ferite da armi da punta e taglio alla regione cervicale e intrascapolare. I carabinieri lo hanno trovato in parte sotto terra, all’interno di cinque sacchi neri della spazzatura. E’ stato sentito tutta la notte, insieme alla ex compagna poi fermata, Alessandro Del Pozzo. Il 24enne padre di Elena, è già noto alla giustizia per spaccio, aveva una nuova compagna. Proprio la gelosia nei suoi confronti e in ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Un coltello da cucina per uccidere la piccolae cinque sacchi neri per nasconderla. Sono gli atroci dettagli dell’omicidiobimba, 5 anni ancora da compiere,ieri a Mascalucia, in provincia di Catania. Il corpicinobambina, all’esito dell’ispezione medico legale, ha evidenziato molteplici ferite da armi da punta e taglio alla regione cervicale e intrascapolare. I carabinieri lo hanno trovato in parte sotto terra, all’interno di cinque sacchi nerispazzatura. E’ stato sentito tutta la notte, insieme alla expoi fermata, Alessandro Del. Il 24ennedi, è già noto alla giustizia per spaccio, aveva una nuova. Proprio la gelosia nei suoi confronti e in ...

