Elena Del Pozzo, trovato il corpo della bambina scomparsa a Catania: cos’è successo (Di martedì 14 giugno 2022) In queste ore è stato trovato il corpo senza vita della piccola Elena Del Pozzo. Stando a quanto riportato dalla madre nella giornata di ieri, 13 Giugno 2022, la piccola di 4 anni sarebbe stata rapita mentre era in auto con lei a Piano di Tremestieri Etneo. Ai Carabinieri e alla procura di Catania, che coordina l’indagine, la donna ha raccontato che stava rientrando a casa dopo avere preso la figlia all’asilo quando tre persone incappucciate e una armata di pistola hanno aperto la portiera della sua vettura prelevando e portando via Elena. Questa mattina, 14 Giugno 2022, però i fatti sembrerebbero decisamente diversi dal racconto della donna.



