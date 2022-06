Elena Del Pozzo | trovato il cadavere della bambina rapita È stata la madre a far ritrovare il corpo

Leggi su open.online

(Di martedì 14 giugno 2022) È statoildiDel, ladi cinque anniieri a Tremestieri etneo. I carabinieri del comando provinciale di Catania si stanno recando sul posto. Nella notte i carabinieri hanno svolto ricerche e audizioni per il rapimentobimba, denunciato ieri dallapiccola alla tenenza di Mascalucia, in provincia di Catania. I militari hanno ascoltato i familiari, che sarebbeportata via da un gruppo di uomini a Tremestieri Etneo, e i conoscentifamiglia. Le indagini sono coordinate dalla procura di Catania. Il ritrovamento, secondo quanto si apprende, è stato possibile grazie alle «pressioni ...