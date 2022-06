Elena Del Pozzo trovata morta | la madre ha confessato

Leggi su quotidianodiragusa

(Di martedì 14 giugno 2022) Mascalucia –Del, la bambina di 5 anni scomparsa ieri a Tremestieri etneo, in provincia di Catania, è stata uccisa dalla mamma Martina Patti, 24 anni.La donna aveva raccontato ai carabinieri che la bimba era stata rapita da tre uomini incappucciati nei pressi dell’asilo ma le ricostruzioni fornite sono apparse subito «poco credibilIi».Dopo un interrogatorio durato un’intera notte la giovane donna hal’omicidio e ha indicato agli inquirenti il luogo in cui avrebbero potuto ritrovare il corpo della figlia. “Il suo cadavere è nascosto in un campo”, le parole della donna che ha così fatto crollare il castello di bugie costruito in meno di 24 ore e iniziato con la denuncia per rapimento presentata proprio da lei ai carabinieri di Tremestieri Etneo, il comune in provincia di Catania dove si trova la scuola ...