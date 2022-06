Elena Del Pozzo rapita, l’ultima foto prima del sequestro. I filmati, i testimoni e il movente. Chi ha prelevato la bambina? (Di martedì 14 giugno 2022) Chi ha rapito Elena Del Pozzo? Perché è stata sequestrata? È corsa contro il tempo per trovare la bambina di quasi 5 anni sequestrata ieri pomeriggio verso le 15 dopo l’uscita dall’asilo a a Piano Tremestieri, in provincia di Catania, prelevata dall’auto della mamma da un gruppo di uomini incappucciati e armati. La Procura di Catania ha diffuso l’ultima foto che immortala la piccola prima di essere presa e portata via con la forza. Una maglietta bianca a maniche corte, i pantaloncini gialli. Un’immagine sfocata, l’unica a disposizione delle forze dell’ordine che stanno indagando cercando di battere ogni strada. Elena Del Pozzo rapita, i vicini di casa Alcuni vicini di casa, nella zona residenziale di Mascalucia con tante villette, ... Leggi su blog.libero (Di martedì 14 giugno 2022) Chi ha rapitoDel? Perché è stata sequestrata? È corsa contro il tempo per trovare ladi quasi 5 anni sequestrata ieri pomeriggio verso le 15 dopo l’uscita dall’asilo a a Piano Tremestieri, in provincia di Catania, prelevata dall’auto della mamma da un gruppo di uomini incappucciati e armati. La Procura di Catania ha diffusoche immortala la piccoladi essere presa e portata via con la forza. Una maglietta bianca a maniche corte, i pantaloncini gialli. Un’immagine sfocata, l’unica a disposizione delle forze dell’ordine che stanno indagando cercando di battere ogni strada.Del, i vicini di casa Alcuni vicini di casa, nella zona residenziale di Mascalucia con tante villette, ...

