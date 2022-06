Elena Del Pozzo, l’assurda scoperta dalle telecamere: perché la madre ha confessato (Di martedì 14 giugno 2022) Elena Del Pozzo, la bambina di quasi 5 anni che era stata data per scomparsa nel Catanese, è stata trovata priva di vita in un campo incolto, a circa 200 metri dalla casa della madre. Nella giornata di ieri, 13 Giugno 2022, la mamma della piccola aveva denunciato il suo rapimento per mano di tre uomini incappucciati, uno dei quali armato. Tutte bugie. Nella notte la donna è crollata e ha rivelato dov’era nascosto il corpo della piccola per poi confessarne l’omicidio. Sul luogo del ritrovamento è giunto anche il padre di Elena, il quale si è lasciato andare ad un pianto liberatorio. Gli inquirenti sono riusciti a scoprire la verità anche grazie a delle telecamere. Vediamo insieme cosa c’era nei filmati.



La mamma di Elena Del Pozzo, Martina Patti, casalinga di 24 ... Leggi su tvzap (Di martedì 14 giugno 2022)Del, la bambina di quasi 5 anni che era stata data per scomparsa nel Catanese, è stata trovata priva di vita in un campo incolto, a circa 200 metri dalla casa della. Nella giornata di ieri, 13 Giugno 2022, la mamma della piccola aveva denunciato il suo rapimento per mano di tre uomini incappucciati, uno dei quali armato. Tutte bugie. Nella notte la donna è crollata e ha rivelato dov’era nascosto il corpo della piccola per poi confessarne l’omicidio. Sul luogo del ritrovamento è giunto anche il padre di, il quale si è lasciato andare ad un pianto liberatorio. Gli inquirenti sono riusciti a scoprire la verità anche grazie a delle. Vediamo insieme cosa c’era nei filmati.La mamma diDel, Martina Patti, casalinga di 24 ...

Pubblicità

repubblica : Elena Del Pozzo è morta, uccisa dalla madre. Non c'era stato alcun rapimento [dal nostro inviato Salvo Palazzolo] - fanpage : ??Una maglietta a maniche corte bianca e un paio di pantaloncini gialli, così era vestita Elena Del Pozzo, la bimba… - Agenzia_Ansa : Finito l'interrogatorio di Martina Patti che ha confessato l'omicidio della figlia Elena. La piccola sarebbe stata… - Max59812707 : @yleniagranitto Vengo per funghi. Prima anche per lavoro. Busso, Torella del Sannio, S. Pietro Avellana, Duronia, S… - himeralive : La comunità di Mascalucia, piccolo centro in provincia di Catania, piange Elena Del Pozzo, la bambina di 5 anni sco… -