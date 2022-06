Elena Del Pozzo, la zia accusa la mamma: 'Voleva incastrare mio fratello' (Di martedì 14 giugno 2022) Poche ore dopo il ritrovamento del corpo di Elena Del Pozzo , e dopo la confessione della mamma, dalla zia arrivano accuse forti nei confronti della donna. Secondo Martina Vanessa Del Pozzo , sorella ... Leggi su leggo (Di martedì 14 giugno 2022) Poche ore dopo il ritrovamento del corpo diDel, e dopo la confessione della, dalla zia arrivano accuse forti nei confronti della donna. Secondo Martina Vanessa Del, sorella ...

Pubblicità

repubblica : Elena Del Pozzo è morta, uccisa dalla madre. Non c'era stato alcun rapimento [dal nostro inviato Salvo Palazzolo] - fanpage : ??Una maglietta a maniche corte bianca e un paio di pantaloncini gialli, così era vestita Elena Del Pozzo, la bimba… - Open_gol : La madre della bambina aveva fatto riferimento a un biglietto ritrovato in casa e che sarebbe stato legato al presu… - __martyyy : RT @smiletomarghy: ' La donna è crollata in un lungo pianto e poco dopo ha portato i militari nel campo dove aveva nascosto il corpo della… - rorasadprose : RT @chiaralp2: ?? URGENTE ?? Scomparsa DEL POZZO Elena nata a CT il 12.7.2017 residente in Mascalucia via Euclide 55. Bambina rapita zona… -