Elena del Pozzo, la madre ha confessato: l'ha uccisa e ha nascosto il corpo (Di martedì 14 giugno 2022) Una svolta drammatica nella vicenda di Elena Del Pozzo, la bimba di 5 anni che inizialmente si pensava rapita a Piano Tremestieri, in provincia di Catania. Il corpo della piccola è stato ritrovato in un campo non lontano dalla sua abitazione, su indicazione della madre. La donna aveva dato l'allarme per rapimento il pomeriggio del 13 giugno 2022, raccontando agli inquirenti la storia di tre uomini incappucciati che avrebbero prelevato Elena Del Pozzo direttamente dalla sua auto. Il cadavere di Elena Del Pozzo è stato trovato nella tarda mattinata di martedì 14.

