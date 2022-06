Elena Del Pozzo, la madre confessa l'omicidio. «Uccisa con il coltello, gelosia possibile movente» (Di martedì 14 giugno 2022) Nessun rapimento. Elena Del Pozzo, la bambina di cinque anni scomparsa ieri a Tremestieri Etneo, in provincia di Catania, è stata Uccisa dalla mamma Martina Patti, 24 anni. La... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 14 giugno 2022) Nessun rapimento.Del, la bambina di cinque anni scomparsa ieri a Tremestieri Etneo, in provincia di Catania, è statadalla mamma Martina Patti, 24 anni. La...

Pubblicità

rtl1025 : ?? È stato trovato il cadavere di #Elena, la bambina di cinque anni rapita ieri a #Tremestieri etneo. Carabinieri d… - repubblica : Elena Del Pozzo è morta, uccisa dalla madre. Non c'era stato alcun rapimento [dal nostro inviato Salvo Palazzolo] - fanpage : ??Una maglietta a maniche corte bianca e un paio di pantaloncini gialli, così era vestita Elena Del Pozzo, la bimba… - tommosgirlll : RT @chiaralp2: ?? URGENTE ?? Scomparsa DEL POZZO Elena nata a CT il 12.7.2017 residente in Mascalucia via Euclide 55. Bambina rapita zona… - _bye__bitch__ : RT @solitastronza: I SOCIAL HANNO UN ENORME POTERE . USIAMOLO PER BENE . CONDIVIDETE OVUNQUE . BAMBINA RAPITA A TREMESTIERI ETNEO Si ri… -