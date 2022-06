Elena Del Pozzo | la madre confessa l' omicidio ma non chiarisce i motivi | uccisa in casa | il corpo nascosto in campagna

Pubblicità

Martina Patti, 23 anni , avrebbe confessato a carabinieri e procura, di aver ucciso la piccolaPozzo . Lo scrivono le agenzie e lo riportano tutti i giornali. Secondo quanto scrive l' Ansa ...un racconto in lacrime quello di Rosaria Testa, nonna paterna diPozzo, la bimba di cinque anni trovata morta a Mascalucia, in provincia di Catania. La madre in un primo momento aveva denunciato la scomparsa ma, dopo ' pressioni " esercitate "durante gli ...La 24enna Martina Patti ha confessato di avere ucciso la figlia di quattro anni ma non ha ancora chiarito la dinamica e il movente. Intanto, la sorella del padre della bambina ha voluto ricostruire la ...CATANIA. Ha confessato il delitto la mamma di Elena Del Pozzo, la bambina di quasi 5 anni scomparsa ieri nel Catanese e trovata morta oggi. La piccola non era stata rapita, come denunciato dalla donna ...