Elena Del Pozzo | la madre confessa La procura | «Uccisa in casa al ritorno dall’asilo | dice che non sapeva cosa stesse facendo»

(Di martedì 14 giugno 2022) È durato diverse ore l’interrogatorio di Martina Patti, ladella piccolaDelche hato a carabinieri e inquirenti di Catania di aver ucciso la figlia di cinque anni, dopo che ne aveva denunciato la scomparsa. Lasta predisponendo il fermo per la donna con le accuse di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. Nel corso del lungo interrogatorio, la 23enne di ammesso di aver ucciso la bambina, ma non ha spiegato la dinamica completa del delitto, né i motivi che l’hanno spinta a farlo. Agli inquirenti avrebbe spiegato di aver agito senza capire quello che stava. Secondo una prima ricostruzione, la bambina sarebbe statanella sua abitazione a Mascalucia, non appena è tornata a...

Pubblicità

rtl1025 : ?? È stato trovato il cadavere di #Elena, la bambina di cinque anni rapita ieri a #Tremestieri etneo. Carabinieri d… - repubblica : Elena Del Pozzo è morta, uccisa dalla madre. Non c'era stato alcun rapimento [dal nostro inviato Salvo Palazzolo] - fanpage : ??Una maglietta a maniche corte bianca e un paio di pantaloncini gialli, così era vestita Elena Del Pozzo, la bimba… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: FOTO | Il luogo del ritrovamento del corpo della piccola #Elena #ANSA - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Rabbia ma anche tanto dolore negli occhi e nelle parole dei nonni paterni della piccola Elena Del Pozzo. Un dolore che è defla… -

Repubblica TV

" L'ho uccisa io ". Martina Patti, 23 anni, ha confessato di ucciso la figliolettama non sa spiegare come né il motivo che l'ha indotta ad accanirsi contro la bimba. Per certo ...Il fenomeno...Alloa Casale, Davide Adriano, Stefania Benzo, Paolo De Giovanni, Riccardo Enrici, Erica ... con il preciso intento di valorizzare le persone per costruire una realtà a beneficio non solo... La zia di Elena Del Pozzo: 'Madre affettuosa e paziente, ma c'erano attimi strani' “L’ho uccisa io, non ero in me”: sono le prime parole pronunciate agli inquirenti da Martina Patti, la madre di Elena Del Pozzo, la bambina di 5 anni scomparsa ieri a Catania e assassinata dalla donna ...Stamattina la notizia che non avremmo voluto dare ai nostri telespettatori. Trovato in un terreno vicino l’abitazione della madre, a Mascalucia, il ...