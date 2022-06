Elena Del Pozzo, la bambina di 5 anni rapita lunedì pomeriggio in provincia di Catania (Di martedì 14 giugno 2022) Si sono presentati, intorno alle ore 15 di lunedì 13 giugno, per le strade di campagna di Tremestieri Etneo, una piccola cittadina nel Catanese. Tre uomini incappucciati hanno fermato la piccola Elena Del Pozzo e la madre, mentre le due stavano tornando dall’asilo frequentato dalla bambina che a luglio compirà 5 anni. I malviventi hanno minacciato la donna e hanno rapito la figlioletta di cui, da quel momento, si sono perse le tracce. E ora la Procura di Catania e le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire cosa è accaduto, in attesa che i rapitori si facciano vivi. Elena Del Pozzo, la bambina rapita a Tremestieri Etneo (Catania) Per il momento, a quasi 20 ore dal rapimento, non è pervenuta ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Si sono presentati, intorno alle ore 15 di13 giugno, per le strade di campagna di Tremestieri Etneo, una piccola cittadina nel Catanese. Tre uomini incappucciati hanno fermato la piccolaDele la madre, mentre le due stavano tornando dall’asilo frequentato dallache a luglio compirà 5. I malviventi hanno minacciato la donna e hanno rapito la figlioletta di cui, da quel momento, si sono perse le tracce. E ora la Procura die le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire cosa è accaduto, in attesa che i rapitori si facciano vivi.Del, laa Tremestieri Etneo () Per il momento, a quasi 20 ore dal rapimento, non è pervenuta ...

Pubblicità

fanpage : ??Una maglietta a maniche corte bianca e un paio di pantaloncini gialli, così era vestita Elena Del Pozzo, la bimba… - effe_la : RT @Stefanialove_of: FACCIAMO RUMORE È IMPORTANTE Si chiama Elena Del Pozzo la bambina di soli 5 anni che è stata appena rapita da tre pe… - Yoongiminsmiles : RT @solitastronza: I SOCIAL HANNO UN ENORME POTERE . USIAMOLO PER BENE . CONDIVIDETE OVUNQUE . BAMBINA RAPITA A TREMESTIERI ETNEO Si ri… - VerdeAcqueo : RT @solitastronza: I SOCIAL HANNO UN ENORME POTERE . USIAMOLO PER BENE . CONDIVIDETE OVUNQUE . BAMBINA RAPITA A TREMESTIERI ETNEO Si ri… - bacco1976 : RT @solitastronza: I SOCIAL HANNO UN ENORME POTERE . USIAMOLO PER BENE . CONDIVIDETE OVUNQUE . BAMBINA RAPITA A TREMESTIERI ETNEO Si ri… -