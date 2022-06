Elena Del Pozzo, emerso l’agghiacciante movente: ecco perché la madre ha ucciso la piccola (Di martedì 14 giugno 2022) Mentre gli inquirenti cercano di unire i tasselli del puzzle in merito al decesso della piccola Elena Del Pozzo, emergono nuovi agghiaccianti dettagli sul presunto movente dell’omicidio Quello che si pensava essere un sequestro si è invece rivelato uno spietato omicidio. E, ora dopo ora, emergono dettagli sempre più agghiaccianti sulle ultime ore di vita della piccola Elena Del Pozzo e sulle possibili ragioni dietro al gesto estremo della madre, che le ha tolto la vita a soli 4 anni. Omicidio Elena Del Pozzo, il possibile movente del delitto (Fonte Facebook)La bimba, che tra pochi giorni avrebbe festeggiato il suo quinto compleanno, è stata trovata morta nel Catanese dai carabinieri, ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 14 giugno 2022) Mentre gli inquirenti cercano di unire i tasselli del puzzle in merito al decesso dellaDel, emergono nuovi agghiaccianti dettagli sul presuntodell’omicidio Quello che si pensava essere un sequestro si è invece rivelato uno spietato omicidio. E, ora dopo ora, emergono dettagli sempre più agghiaccianti sulle ultime ore di vita dellaDele sulle possibili ragioni dietro al gesto estremo della, che le ha tolto la vita a soli 4 anni. OmicidioDel, il possibiledel delitto (Fonte Facebook)La bimba, che tra pochi giorni avrebbe festeggiato il suo quinto compleanno, è stata trovata morta nel Catanese dai carabinieri, ...

