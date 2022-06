Elena Del Pozzo è morta Il terribile sospetto | chi ha fatto ritrovare il cadavere della bimba

(Di martedì 14 giugno 2022)Del, la bambina di 4 anni sequestrata a Catania, è. Stando a quanto trapelato finora e riportato dall'Ansa, a faril suo corpo sarebbe stata la giovane madre, poco più che ventenne, che ieri aveva denunciato ai carabinieri il rapimento da parte di uomini incappucciati e armati. Ilsarebbe stato trovato nello stesso luogoscomparsa a Piano Tremestieri, in provincia di Catania. Già nelle scorse ore gli inquirenti avevano confermato che le ricerchesi stavano concentrano proprio nella zona del Catanese. I Carabinieri del comando provinciale di Catania si starebbero recando sul posto proprio adesso. Mentre la madrepiccola sarebbe finita nuovamente sotto interrogatorio. Nella ...

rtl1025 : ?? È stato trovato il cadavere di #Elena, la bambina di cinque anni rapita ieri a #Tremestieri etneo. Carabinieri d… - fanpage : ??Una maglietta a maniche corte bianca e un paio di pantaloncini gialli, così era vestita Elena Del Pozzo, la bimba… - Corriere : Elena Del Pozzo è morta: trovato il corpo della bambina rapita ieri a Catania - Bagarotzo : RT @repubblica: Elena Del Pozzo è morta, uccisa dalla madre. Non c'era stato alcun rapimento [dal nostro inviato Salvo Palazzolo] https://t… - vairaprofiles : RT @rtl1025: ?? È stato trovato il cadavere di #Elena, la bambina di cinque anni rapita ieri a #Tremestieri etneo. Carabinieri del comando… -

