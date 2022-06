El Salvador | ucciso per un cartellino rosso | arbitro amatoriale pestato a morte da tifosi e calciatori

(Di martedì 14 giugno 2022) Un’espulsione che è costata la vita a Jose Arnoldo Amaya,aggredito danel corso di una partita giocata allo stadio Toluca di San, nel quartiere Maramonte. La Federcalcioegna ha rilasciato un comunicato ufficiale per confermare ladel direttore di gara. “Come federazione condanniamo tutti gli atti di violenza che vengono generati nei diversi impianti sportivi del Paese”, si legge nella dichiarazione. Jose Arnoldo Amaya era uncon 20 anni di esperienza. L’incidente è avvenuto in seguito alla sua decisione di espellere un giocatore mostrandogli due cartellini gialli. L’espulsione ha provocato un’accesa discussione che è subito degenerata. Amaya ha ricevuto colpi che hanno causato ...

L'episodio è avvenuto domenica allo stadio del quartiere di Toluca a San, l'uomo è poi deceduto in ospedale a causa delle ferite riportate. Il giocatore, che milita nella squadra Psg, non ...Jose Arnoldo Amaya, 63 anni e arbitro da 20, è statoa San. L'aggressione durante una partita di calcio, il decesso è avvenuto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. L'aggressione, raccontata dai media locali e rilanciata da ...Un cartellino rosso estratto durante una partita tra dilettanti nel Salvador è costato la vita all’arbitro José Arnoldo Amaya, 63 anni. L’episodio è avvenuto domenica allo stadio del quartiere di ...Un episodio tragico ha sconvolto l’opinione pubblica a El Salvador, così come i media a livello internazionale ... arbitro, è stato aggredito e ucciso in concomitanza da giocatori e tifosi. Il tutto ...