Ecco la boutique globale per il mercato Tv dei talent

(Di martedì 14 giugno 2022) La statunitense UnitedAgency ha acquisitor l’agenzia Curtis Brown con sede a Londra Financial Times, pagina 5, di Christopher Grimes. UnitedAgency si è accordata per l’acquisto dell’agenzia londinese Curtis Brown, in un accordo che porterà circa 100 agenti letterari e dio sotto il tetto dell’agenzia hollywoodiana. L’accordo consentirà a UTA di attingere dal profondo pozzo dii letterari di Curtis Brown, che comprende scrittori come Margaret Atwood, autrice di The Handmaid’s Tale, e le proprietà di Daphne du Maurier, Ian Fleming, John le Carré, AA Milne e Winston Churchill. I termini finanziari non sono stati resi noti. «Questo ci dà accesso a un materiale letterario meraviglioso: hanno collaborato con alcuni dei più grandi autori di tutti i tempi», ha dichiarato al Financial Times Jeremy ...