eBay, ecco il coupon con il 20% di sconto: dove trovarlo e come applicarlo? (Di martedì 14 giugno 2022) C’è un nuovo interessantissimo coupon su eBay, il più popolare sito d’aste al mondo. A partire dalla giornata di ieri, lunedì 13 giugno 2022, e fino al 30 di questo mese, alle ore 23:59, è disponibile il buono che permette di ottenere uno sconto immediato del 20 per cento. eBay, 14/6/2022 – Computermagazine.itNel dettaglio si tratta del codice MENO20ESTATE: ecco come funziona. La prima regola per sfruttare questo buono sconto, è quella di utilizzarlo solo ed esclusivamente per prodotti che costino almeno 15 euro. Inoltre, si può utilizzare fino a due volte per il proprio account, ma per uno sconto massimo di 100 euro. Di conseguenza, se voleste comprare una televisione da 4000 euro, otterrete al massimo appunto 100 euro di sconto. ... Leggi su computermagazine (Di martedì 14 giugno 2022) C’è un nuovo interessantissimosu, il più popolare sito d’aste al mondo. A partire dalla giornata di ieri, lunedì 13 giugno 2022, e fino al 30 di questo mese, alle ore 23:59, è disponibile il buono che permette di ottenere unoimmediato del 20 per cento., 14/6/2022 – Computermagazine.itNel dettaglio si tratta del codice MENO20ESTATE:funziona. La prima regola per sfruttare questo buono, è quella di utilizzarlo solo ed esclusivamente per prodotti che costino almeno 15 euro. Inoltre, si può utilizzare fino a due volte per il proprio account, ma per unomassimo di 100 euro. Di conseguenza, se voleste comprare una televisione da 4000 euro, otterrete al massimo appunto 100 euro di. ...

Pubblicità

infoitscienza : eBay: coupon per il 20% di sconto disponibile, ecco date, regole e dettagli sull'utilizzo - uccellinorosso : @masolinismo Ecco quello che le vende a 60 € su ebay - HDblog : RT @HDblog: Ebay Vault: ecco come si custodiscono in modo sicuro le figurine preziose - AirFranz86 : RT @HDblog: Ebay Vault: ecco come si custodiscono in modo sicuro le figurine preziose - gigibeltrame : Ebay Vault: ecco come si custodiscono in modo sicuro le figurine preziose #digilosofia -