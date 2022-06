“È normale che il feto abbia del liquido dietro la nuca?” (Di martedì 14 giugno 2022) Buongiorno dottore, ieri a 8 settimane+1 ho fatto la mia seconda ecografia e la dottoressa mi ha parlato del fatto che vede un liquido dietro alla nuca del feto (lei dice che è normale a questa settimana), però mi ha prenotato per il mese prossimo la traslucenza e dice che questo liquido si dovrebbe riassorbire fino alla traslucenza. Ho tanta paura che così non fosse. Secondo lei a questa settimana è normale avere questo liquido? Io non ne ho mai sentito parlare. Premetto che è la mia prima gravidanza. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 14 giugno 2022) Buongiorno dottore, ieri a 8 settimane+1 ho fatto la mia seconda ecografia e la dottoressa mi ha parlato del fatto che vede unalladel(lei dice che èa questa settimana), però mi ha prenotato per il mese prossimo la traslucenza e dice che questosi dovrebbe riassorbire fino alla traslucenza. Ho tanta paura che così non fosse. Secondo lei a questa settimana èavere questo? Io non ne ho mai sentito parlare. Premetto che è la mia prima gravidanza. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

