È morta Elena | la madre ha fatto ritrovare il corpo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 14 giugno 2022) ÈDel Pozzo, la bambina di cinque anni rapita ieri a Tremestieri etneo ed della quale lahaildopo una notte di ricerche e di testimonianze per i Carabinieri e la Procura di Catania, secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Sud. Il rapimento diLa bambina di 5 anni era stata rapita ieri sera mentre era in auto con la. La donna Avrebbe raccontato ai militari dell’Arma della tenenza di Mascalucia, paese dove vive, che stava rientrando a casa dopo aver preso la figlia all’asilo a Piano Tremestieri nel Catanese quando tre persone incappucciate ed una armata di pistola hanno aperto la portiera della macchina portando via sua figlia. Nella sede del comando provinciale di Catania i familiari di ...