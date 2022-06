“È morta così”. Omicidio Elena Del Pozzo, dettagli angoscianti dopo la confessione della madre (Di martedì 14 giugno 2022) Elena Del Pozzo uccisa, la mamma ha confessato. Si è conclusa nel peggiore dei modi la vicenda della piccola di 5 anni di cui nella giornata di ieri, lunedì 13 giugno, la mamma Martina Patti aveva denunciato la scomparsa. La donna, 23 anni, aveva riferito agli inquirenti che la bambina “era stata portata via da una banda di tre uomini incappucciati” all’uscita dall’asilo. Siamo a Tremestieri Etneo, in provincia di Catania. Oggi la mamma di Elena Del Pozzo ha confessato di aver ucciso la bambina: “L’ho uccisa io, non ero in me”. Nel corso dell’interrogatorio che si è concluso intorno alle 15, Martina Patti non ha però spiegato perché lo ha fatto né come ha commesso l’Omicidio. Dunque non si conosce né la dinamica né il movente. La Procura ha incriminato la donna di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 giugno 2022)Deluccisa, la mamma ha confessato. Si è conclusa nel peggiore dei modi la vicendapiccola di 5 anni di cui nella giornata di ieri, lunedì 13 giugno, la mamma Martina Patti aveva denunciato la scomparsa. La donna, 23 anni, aveva riferito agli inquirenti che la bambina “era stata portata via da una banda di tre uomini incappucciati” all’uscita dall’asilo. Siamo a Tremestieri Etneo, in provincia di Catania. Oggi la mamma diDelha confessato di aver ucciso la bambina: “L’ho uccisa io, non ero in me”. Nel corso dell’interrogatorio che si è concluso intorno alle 15, Martina Patti non ha però spiegato perché lo ha fatto né come ha commesso l’. Dunque non si conosce né la dinamica né il movente. La Procura ha incriminato la donna di ...

