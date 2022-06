Dybala Inter | la foto con Correa lascia pochi dubbi | tifosi in delirio – FOTO

(Di martedì 14 giugno 2022) Spunta un post che fa impazzire inerazzurri:posa consul suo futuro all’Unaaccende la passione deiisti.si sono ritrovati a cena nel ristorante Forte dei Marmi di Miami. I due compagni in nazionale, sono stati immortalati in unadal proprietario del locale che ha pubblicato sui social lo scatto con la didascalia “Benvenuto all’!” (poi modificato in “Forza”). Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Donato Felle ...

Pubblicità

Gazzetta_it : #Dybala sposa l'#Inter: un quadriennale per lui. Decisiva anche mamma Alicia #calciomercato - Gazzetta_it : Accordo con #Dybala, punto #Lukaku, stretta su Asslani e Bellanova, rilancio Psg: Inter, sono giorni caldi - DiMarzio : #Dybala: adesso l'incontro @Inter-agente dell'argentino @SkySport #calciomercato - dusanxfede : RT @MatteScm: E DOPO LA MAMMA DI LUKAKU L'INTER ENTRA NEL CUORE ANCHE ALLA MAMMA DI DYBALA - saIva___ : RT @InterHubOff: ????Inter, ore calde per Dybala: i nerazzurri offrono un quadriennale da 5,5 + bonus, l'argentino ne chiede 8+2 di bonus. En… -

Spunta un post che fa impazzire i tifosi nerazzurri:posa con Correa e lascia pochi dubbi sul suo futuro all'Una foto accende la passione dei tifosi interisti.e Correa si sono ritrovati a cena nel ristorante Forte dei Marmi di Miami. I due compagni in nazionale, sono stati immortalati in una ...Continuano i discorsi cone Lukaku Per quanto riguarda Paulo, continuano i contatti tra l'e Jorge Antun. Non è da escludere un nuovo incontro tra le parti: i nerazzurri si sono ...Paulo Dybala può definirsi a tutti gli effetti un nuovo calciatore dell'Inter, mancano solo alcuni dettagli: ma è tutto fatto per l'argentino. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l'ormai ...L'ex centrocampista argentino dell'Inter, Juan Sebastian Veron ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Dybala è sicuramente l'elemento che mancava alla squadra di Simone Inzaghi. L'Inter non aveva ...