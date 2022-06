Draghi in Israele, la visita al museo dell’Olocausto: «L’Italia rifiuta l’odio e vuole la pace» (Di martedì 14 giugno 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi in visita al museo dell’Olocausto a Gerusalemme ha detto che lo Yad Vashem «testimonia gli orrori della Shoah ma anche il coraggio di chi si oppose. Ci ricorda il dovere della memoria e la lotta all’indifferenza e il contrasto all’antisemitismo». Per Draghi L’Italia «è impegnata con forza nella difesa della dignità umana, nel rigetto di ogni forma di odio, nel rifiuto di ogni discriminazione e nella ricerca della pace». Draghi ha apposto la sua firma nel libro d’onore del museo: «Possa il silenzio di questo luogo esserci d’aiuto per affrontare la violenza di questi tempi», ha concluso. Foto copertina da: Twitter Leggi anche: Draghi in Israele, ... Leggi su open.online (Di martedì 14 giugno 2022) Il presidente del Consiglio Marioinala Gerusalemme ha detto che lo Yad Vashem «testimonia gli orrori della Shoah ma anche il coraggio di chi si oppose. Ci ricorda il dovere della memoria e la lotta all’indifferenza e il contrasto all’antisemitismo». Per«è impegnata con forza nella difesa della dignità umana, nel rigetto di ogni forma di odio, nel rifiuto di ogni discriminazione e nella ricerca della».ha apposto la sua firma nel libro d’onore del: «Possa il silenzio di questo luogo esserci d’aiuto per affrontare la violenza di questi tempi», ha concluso. Foto copertina da: Twitter Leggi anche:in, ...

Pubblicità

Palazzo_Chigi : Il Presidente Mario Draghi, in visita a Gerusalemme, ha incontrato il Presidente dello Stato di Israele… - Palazzo_Chigi : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi e domani, 13 e 14 giugno, sarà in visita in Israele e Palestina. - rubio_chef : Veramente quel gas è palestinese ma l’occupante nazista????, che scatena guerre in giro per il mondo vendendo armi, m… - PrimaCommunica2 : RT @paolopicone70: #PrimoPiano Visita di Draghi in Israele. Oggi l'incontro con Naftali Bennett - paolopicone70 : #PrimoPiano Visita di Draghi in Israele. Oggi l'incontro con Naftali Bennett -