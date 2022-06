Draghi in Israele incassa dispobilità su gas ed energia verde (Di martedì 14 giugno 2022) Sull'energia e il gas ci sono ampi margini per incrementare la collaborazione tra Italia e Israele. E' quanto emerso dall'incontro e dal pranzo di lavoro tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 giugno 2022) Sull'e il gas ci sono ampi margini per incrementare la collaborazione tra Italia e. E' quanto emerso dall'incontro e dal pranzo di lavoro tra il presidente del Consiglio Marioe ...

Pubblicità

Palazzo_Chigi : Il Presidente Mario Draghi, in visita a Gerusalemme, ha incontrato il Presidente dello Stato di Israele… - Palazzo_Chigi : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi e domani, 13 e 14 giugno, sarà in visita in Israele e Palestina. - rubio_chef : Veramente quel gas è palestinese ma l’occupante nazista????, che scatena guerre in giro per il mondo vendendo armi, m… - paolocosso : Draghi in Israele: 'Cerchiamo la pace. L'Ucraina entri nell'Ue' #buonasera #telcoblog #informati #tlc… - Dome689 : Draghi vola in Israele e cerca una soluzione per il gas. Sblocco di Eastmed o alternative: all’Ue servono i giacime… -