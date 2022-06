Donnarumma senza pace, scoppia la polemica: succede contro la Germania (Di martedì 14 giugno 2022) Serata difficile per Donnarumma: nel corso di Germania-Italia, scoppia la polemica e il portiere del PSG finisce di nuovo nel mirino della critica. Non è stata una stagione semplice. E adesso, Gigio Donnarumma è chiamato a rialzarsi con la maglia della Nazionale italiana, in vista della prossima sempre tra i pali del Paris Saint-Germain. I Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 14 giugno 2022) Serata difficile per: nel corso di-Italia,lae il portiere del PSG finisce di nuovo nel mirino della critica. Non è stata una stagione semplice. E adesso, Gigioè chiamato a rialzarsi con la maglia della Nazionale italiana, in vista della prossima sempre tra i pali del Paris Saint-Germain. I Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

scrocchiola : @Angelredblack1 @Azzurri Effettivamente colpa di Donnarumma se prendiamo gol da meno di 8 metri senza la difesa - John_Col_Train : Il portiere fa sempre la differenza, in effetti senza Donnarumma abbiamo vinto il campionato #GermaniaItalia - wildbanana00 : @kappaemme19 Dai la colpa a donnarumma ma non a Calabria che stava ballando da solo in difesa , senza capire dove a… - dinatand : Ma #donnarumma le deve giocare tutte per forza? Gli altri portieri sono senza mani o non li ha convocati nemmeno ?? ??????#GermaniaItalia - enrick81 : @misterf_tweets @Ilfanaleof @Tvottiano @fabriziomico @famigliasimpson @1vs100tw @Cherish1972 @IntornoTv @DarioL46… -