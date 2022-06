Donnarumma litiga con la giornalista in diretta dopo Germania - Italia | ' Se vuoi dare le colpe a me'

Pubblicità

CalcioWeb : #Donnarumma sbotta: il portiere litiga con una giornalista al termine di #GermaniaItalia | VIDEO - fabyanaxxx : RT @Sport_Fair: Furia #Donnarumma, il portiere della Nazionale litiga con una giornalista al termine di #GermaniaItalia | VIDEO https://t.c… - zazoomblog : Germania-Italia azzurri umiliati: finisce 5-2. E Donnarumma litiga con la giornalista in diretta - #Germania-Itali… - Sport_Fair : Furia #Donnarumma, il portiere della Nazionale litiga con una giornalista al termine di #GermaniaItalia | VIDEO - InParole : Gli chiede pure quando avrebbe fatto un errore del genere. Tre giorni fa coglione, solo che t'è andata di culo. Que… -

, che proprio dopo la partita contro l'Inghilterra ha avuto un battibecco con un tifoso, non è andata giù e ha risposto visibilmente stizzito. 'Quando sono successi altri errori Contro ...Se poi non volete che sia così, allora diciamo che è colpa di. Stasera sono io il capitano e mi prendo tutta la colpa per questa sconfitta - ha detto furioso - è tutta colpa di...L'estremo difensore della Nazionale ha avuto da ridire su una domanda che gli è stata posta da un giornalista.Pesantissima sconfitta dell’Italia nella quarta giornata di Nations League, la sfida contro la Germania si è conclusa sul netto risultato di 5-2. La sfida non è stata mai in discussione, Muller e comp ...