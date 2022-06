Donnarumma furioso, litiga con una giornalista al termine di Germania-Italia | VIDEO (Di martedì 14 giugno 2022) Gigio Donnarumma non è stato protagonista di una buona prestazione nella partita di Nations League dell’Italia contro la Germania. Pesantissima sconfitta per gli azzurri nella quarta giornata, la sfida si è conclusa sul netto risultato di 5-2. La gara non è stata mai in discussione, Muller e compagni hanno messo le cose in chiaro già nel primo tempo: i primi 45 minuti si sono conclusi sul risultato di 2-0 con i gol di Kimmich e Gundogan su calcio di rigore. Nella ripresa la Germania dilaga con Muller e la doppietta di Werner, nel finale i gol di Gnonto e Bastoni. Al termine della partita si sono verificati momenti di grande tensione, è andata in scena una lite tra Donnarumma e una giornalista Rai. Il portiere non ha gradito una domanda sui suoi errori: “vi piace ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 14 giugno 2022) Gigionon è stato protagonista di una buona prestazione nella partita di Nations League dell’contro la. Pesantissima sconfitta per gli azzurri nella quarta giornata, la sfida si è conclusa sul netto risultato di 5-2. La gara non è stata mai in discussione, Muller e compagni hanno messo le cose in chiaro già nel primo tempo: i primi 45 minuti si sono conclusi sul risultato di 2-0 con i gol di Kimmich e Gundogan su calcio di rigore. Nella ripresa ladilaga con Muller e la doppietta di Werner, nel finale i gol di Gnonto e Bastoni. Aldella partita si sono verificati momenti di grande tensione, è andata in scena una lite trae unaRai. Il portiere non ha gradito una domanda sui suoi errori: “vi piace ...

