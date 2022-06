Donato Salvato riconfermato alla guida della Uil Fpl Salerno (Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti. Già comandante della polizia municipale di Montecorvino Pugliano, dal 1985 nella Uil e dal 2016 segretario generale del sindacato di categoria, guiderà la Federazione poteri locali della provincia di Salerno per i prossimi quattro anni proiettando la sigla verso le sfide del futuro. “Le sfide che ci aspettano in particolare nel mondo della sanità, nella gestione e superamento del precariato, nella applicazione pratica del Pnrr presuppongono che vi sia una struttura regionale che non solo rappresenti appieno la realtà complessa di Napoli ma che conosca e condivida le problematiche dei territori così tanto diversi per distribuzione demografica, per sistema viario, per caratteristiche organizzative, per cultura e tradizioni”, ha detto in occasione del VI congresso territoriale tenutosi oggi, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti. Già comandantepolizia municipale di Montecorvino Pugliano, dal 1985 nella Uil e dal 2016 segretario generale del sindacato di categoria, guiderà la Federazione poteri localiprovincia diper i prossimi quattro anni proiettando la sigla verso le sfide del futuro. “Le sfide che ci aspettano in particolare nel mondosanità, nella gestione e superamento del precariato, nella applicazione pratica del Pnrr presuppongono che vi sia una struttura regionale che non solo rappresenti appieno la realtà complessa di Napoli ma che conosca e condivida le problematiche dei territori così tanto diversi per distribuzione demografica, per sistema viario, per caratteristiche organizzative, per cultura e tradizioni”, ha detto in occasione del VI congresso territoriale tenutosi oggi, ...

