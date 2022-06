Donare il sangue salva la vita, perché è importante anche in estate (Di martedì 14 giugno 2022) Donare sangue è un semplice gesto di solidarietà che può salvare la vita di molte persone e, nonostante il settore trasfusionale italiano sia riuscito a contenere l’impatto del Covid proprio grazie all’impegno dei donatori, il bisogno di emocomponenti non si interrompe mai. In particolare, in un periodo come l’estate, tradizionalmente critico in termini di scorte di sangue e plasma. Giornata mondiale del donatore di sangue: la sensibilizzazione Per questo, in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue (14 giugno), Alexa, l’assistente vocale di Amazon, s’impegna con Avis, la più grande Associazione di donatori di sangue italiana, per sensibilizzare gli italiani sull’importanza di Donare il ... Leggi su dilei (Di martedì 14 giugno 2022)è un semplice gesto di solidarietà che puòre ladi molte persone e, nonostante il settore trasfusionale italiano sia riuscito a contenere l’impatto del Covid proprio grazie all’impegno dei donatori, il bisogno di emocomponenti non si interrompe mai. In particolare, in un periodo come l’, tradizionalmente critico in termini di scorte die plasma. Giornata mondiale del donatore di: la sensibilizzazione Per questo, in occasione della Giornata mondiale del donatore di(14 giugno), Alexa, l’assistente vocale di Amazon, s’impegna con Avis, la più grande Associazione di donatori diitaliana, per sensibilizzare gli italiani sull’importanza diil ...

