Donald Trump: la politica che diventa farsa (Di martedì 14 giugno 2022) L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, oggi compie 76 anni. A poco più di un'anno dalla fine del suo mandato alla Casa Bianca, Big Donald, nonostante sia stato esonerato e bannato dai social media principali del globo, fa ancora parlare di se. L'ex Commander in Chief ha continuato infatti in questi mesi a commentare le questioni di politica interna ed estera più scottanti. Come ad esempio la guerra in Ucraina, dove svariate sue provocazioni inneggiavano al fatto che con lui il conflitto non sarebbe mai scoppiato e che Biden fosse un presidente debole. Da PixabayIn questi giorni però la commissione di inchiesta sul tentativo di golpe a Capitol Hill del gennaio scorso, afferma di avere abbastanza prove per incriminarlo e sbarrargli una volta per tutte la strada ad una possibile sua ricandidatura. Ma basterà la ...

