Dolomiti for Duchenne | dal 16 al 19 giugno l’evento in mountain bike tra le montagne per raccogliere fondi per la ricerca scientifica

Un evento sportivo inclusivo e solidale per aiutare la ricerca scientifica sulla distrofia muscolare. Si tratta di Dolomiti for Duchenne (DXD), una manifestazione in mountain bike che si svolgerà dal 16 al 19 giugno nella bella cornice della Val Pusteria. La distrofia di Duchenne è una patologia genetica neuromuscolare degenerativa grave. l'evento è organizzato dall'associazione Parent Project aps, dal 1996 impegnata per migliorare il trattamento, la qualità della vita e le prospettive a lungo termine dei bambini e ragazzi in particolare con distrofia di Duchenne e Becker attraverso la ricerca, l'educazione, la formazione e la sensibilizzazione. "Questa è la quarta edizione di Dolomiti

