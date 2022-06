Discover e Bancomat, partnership per migliorare l'accettazione in Italia (Di martedì 14 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Bancomat Spa e Discover hanno firmato un accordo strategico che aumenta l'accettazione per i titolari di carte di credito Discover, Diners Club International e dei network affiliati, tutti appartenenti al Discover Global Network. Questa nuova partnership consentirà ai titolari di carte di utilizzare le loro carte e gli strumenti di mobile payment sulla rete Bancomat in tutta Italia. L'Italia è un'importantissima destinazione turistica e d'affari, al secondo posto in Europa per numero di viaggiatori1. Entro il 2025 si prevede una crescita del turismo dall'estero del 49%, con un afflusso di viaggiatori provenienti da Paesi in cui vengono emesse carte che funzionano con la rete Discover Global Network, ... Leggi su iltempo (Di martedì 14 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) –Spa ehanno firmato un accordo strategico che aumenta l'per i titolari di carte di credito, Diners Club International e dei network affiliati, tutti appartenenti alGlobal Network. Questa nuovaconsentirà ai titolari di carte di utilizzare le loro carte e gli strumenti di mobile payment sulla retein tutta. L'è un'importantissima destinazione turistica e d'affari, al secondo posto in Europa per numero di viaggiatori1. Entro il 2025 si prevede una crescita del turismo dall'estero del 49%, con un afflusso di viaggiatori provenienti da Paesi in cui vengono emesse carte che funzionano con la reteGlobal Network, ...

Pubblicità

fisco24_info : Bancomat: Discover con Diners entrano nel circuito: L'accordo diventerà operativo tra dicembre 2922 e aprile 2023 - ledicoladelsud : Discover e Bancomat, partnership per migliorare l’accettazione in Italia - messina_oggi : Discover e Bancomat, partnership per migliorare l’accettazione in ItaliaROMA (ITALPRESS) - Bancomat Spa e Discover… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Discover e Bancomat, partnership per migliorare l’accettazione in Italia - - blogsicilia : #notizie #sicilia Discover e Bancomat, partnership per migliorare l’accettazione in Italia - -