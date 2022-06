Disastro Ferrari, adesso Leclerc rischia una penalizzazione: tremano i tifosi (Di martedì 14 giugno 2022) . Dopo il ritiro di Baku ancora una batosta per il team di Maranello La Formula 1 si sposta in Canada per il nono appuntamento del Mondiale 2022. Il prossimo fine settimana Charles Leclerc è chiamato al riscatto nei confronti della Red Bull, ma non sarà L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 14 giugno 2022) . Dopo il ritiro di Baku ancora una batosta per il team di Maranello La Formula 1 si sposta in Canada per il nono appuntamento del Mondiale 2022. Il prossimo fine settimana Charlesè chiamato al riscatto nei confronti della Red Bull, ma non sarà L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

fuoripistanet : Tempo di voti per i protagonisti del Gran Premio d'Azerbaijan. A Baku, vittoria per Max Verstappen davanti a Sergio… - CorSport : Disastro #Ferrari, adesso cambia tutto: cosa succederà ?? - Euroges10 : Domenica Sportiva. Disastro Baku, Ferrari sotto accusa - giacomosax : RT @officialmaz: Amici della @Gazzetta_it: Il disastro #Ferrari in un angolo, gara 3 scudetto #MilanoBologna in un angolino. #Berrettini ch… - Cucciolina96251 : RT @LucaManinetti: CHE DISASTRO #Ferrari... Oggi si decide il Mondiale forse... #Leclerc troppo sfortunato #AzerbaidjanGP -