Diretta "Taglio alle forniture del 40%". Gas, Gazprom innesca il disastro: le conseguenze in Europa (Di martedì 14 giugno 2022) La guerra non accenna a fermarsi. Dopo più di tre mesi di combattimenti, l'esercito ucraino si ritrova a dover fare i conti con munizioni che scarseggiano e con una battaglia che logora sempre di più gli uomini di Kiev. Il presidente ucraino Volodomyr Zelensky ha chiesto alla Germania un intervento concreto sul fronte militare con l'invio di nuove armi più efficaci per la battaglia. Il braccio di ferro tra Kiev e Berlino dura ormai da giorni. Sul fronte armi è arrivato intanto il semaforo verde dagli Stati Uniti che si impegnano nuovamente ad inviare munizioni e tutto ciò che è necessario per la guerra. Intanto sullo scacchiere i russi proseguono l'avanzata verso Karkiv. Ore 17.34 Gazprom taglia gas alla Germania: innescato il disastro Gazprom ha annunciato che taglierà di oltre il 40% la sua capacità di consegna ...

