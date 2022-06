Detenuto tenta di evadere al Pronto Soccorso del Moscati di Avellino

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: 1 minutodidal. A riferirlo, in una nota, è il sindacato in particolare Osapp Campania ed Osapp. Il, è stato trasportato presso il “” dopo aver ingerito alcuni corpi estranei all’interno della casa circondariale di. “Solo grazie alla prontezza del personale operante, si è riusciti a scongiurare tale pericolo, bloccandolo nel parcheggio adiacente il– si legge nella nota – Noi come Osapp abbiamo più volte segnalato alle varie autorità competenti, la necessità di riorganizzazione e ripianamento delle piante organiche del n.o.t.p. provinciale di, ...