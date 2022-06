De Grandis su Zaniolo | “O diventa un crack o la Roma può monetizzare”

Pubblicità

Tanti i nomi accostati al Milan in attacco, soprattutto trequartisti come De Ketelaere,o lo stesso Raspadori, per offrire a Pioli soluzioni diverse e interessanti nel corso della ...De, ...Il nuovo corso dell'Italia di Mancini inizia con una vittoria a Konya. Raspadori il trascinatore, bene Tonali e Biraghi. Scamacca non sfonda,rimandato. Le pagelle di Stefano De ... De Grandis su Zaniolo: «O svolta o la Roma deve monetizzare» Stefano De Grandis ha analizzato la situazione di Nicolò Zaniolo in casa Roma: di seguito le sue dichiarazioni sull’esterno «Tanti critici si sono spesi come il più grande talento tra i giovani. Ci ha ...Stefano De Grandis, opinionista, si è così espresso a SkySport su Zaniolo: "Tanti critici si sono spesi come il più grande talento tra i giovani. Ci ha fatto vedere ...