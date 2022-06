Darwin Nunez prende di mira “trofei e titoli” dopo aver sigillato la mossa del Liverpool

(Di martedì 14 giugno 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il nuovo acquisto delha già immaginato di vincereessersi unito per una potenziale quota record del club. Il 22enne ha firmato un contratto di sei anni, secondo l’agenzia di stampa PA,che i Reds hanno pagato una tariffa iniziale di 64 milioni di sterline, con l’accordo soggetto a nulla osta internazionale e un permesso di lavoro. Il suo compenso potrebbe salire fino a 85 milioni di sterline, il che eclisserebbe di 10 milioni di sterline la somma pagata dalal Southampton per il difensore centrale Virgil Van Dijk nel gennaio 2018, ma affinché ciò avvenga il nazionale uruguaiano dovrà soddisfare ogni condizione, dal gol. -segnare gli obiettivi per vincere la Champions League ...

Il Liverpool ha ufficializzato il primo colpo del mercato estivo: si tratta dell'attaccante Darwin Nunez. Ad annunciarlo proprio il club inglese con una nota sui propri canali social. Ultimissime notizie di calciomercato con il Liverpool che ha annunciato l'acquisto di Darwin Nunez. Il calciatore arriva dal Benfica per circa 100 milioni di euro: 80 milioni più 20 di bonus. Chi è Darwin Nunez al Liverpool per 100 milioni: la vita in baracca, la madre malata, il sacrificio del... Dopo l'annuncio da parte del Benfica, è arrivato anche il comunicato ufficiale del Liverpool: Darwin Nunez, che in passato era stato cercato anche dal Napoli con insistenza nell'estate del 2020. "Il Liverpool FC ha completato l'ingaggio di Darwin Nunez dal Benfica, previa concessione di un permesso di lavoro e di un nulla osta internazionale. L'attaccante uruguaiano ha firmato un contratto a lungo termine."