Dargen D'Amico lancia il nuovo singolo "Ubriaco di te" (Di martedì 14 giugno 2022) Dargen D'Amico è certamente tra i rappresentanti più eclettici e poetici della scena hip-hop rap italiana. Dopo il successo con Dove si balla alla 72esima edizione del Festival di Sanremo, l'artista ha deciso di accettare anche la proposta di X Factor nella giuria della nuova stagione. Ma nel frattempo non disdegna anche novità discografiche. A breve il cantante pubblicherà un nuovo brano. Sul palco dell'Ariston lo scorso febbraio ha fatto ballare e divertire il pubblico con la sua Dove si balla, che è già diventata la hit della nuova stagione. Ma Dargen D'Amico continua la sua carriera in pieno fermento e non vuole fermarsi. Per questo ha già programmato l'uscita di un nuovo singolo, Ubriaco di te.

lamentocontinuo : RT @asiasinasce: Io sono letteralmente innamorata del modo in cui Dargen D’Amico risponde ai box domande - iWebRadio : Dargen D’Amico: torna dal 17 giugno in radio con il brano “Ubriaco di te” - asiasinasce : Io sono letteralmente innamorata del modo in cui Dargen D’Amico risponde ai box domande - el100moscow : @NientedspeciaIe no davvero? però che disagio non rendersi conto che esistono i fan che mettono la foto di un loro… - el100moscow : MI HANNO APPENA SCAMBIATO PER DARGEN D'AMICO PIANGO DEVO LEVARE STA PROFILE PIC AHAHAHAHAHAHAH -