Dalla Spagna | Barcellona | Piqué fuori dal nuovo progetto di Xavi

(Di martedì 14 giugno 2022) Continua il periodo travagliato di Gerard Piquè, che dopo le famose vicissitudini personalidal campo ora rischia il posto anche sul terreno di gioco. Secondo quanto riporta infatti il quotidiano Mundo Deportivo, l’allenatoreavrebbe comunicato al centrale difensivo che non rientrerebbe più nei piani tecnici, mettendo così in discussione la sua titolarità il prossimo anno. Parole che non sembrerebbero aver però condizionato la fiducia del 35enne campione del mondo nel 2010.durante un incontro con l’allenatore avrebbe infatti espresso l’intenzione di voler riconquistarsi il suo posto al centro della difesa. Il tecnico dei blaugrana sarebbe interessato al difensore francese classe ’98 del Siviglia Jules Koundé, uscito però ieri infortunato dal match di Nations League contro la Croazia. SportFace.

