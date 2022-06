Dalla Francia – Gareth Bale, fuori contratto con il Real Madrid, non esclude il ritorno al Cardiff City (Di martedì 14 giugno 2022) 2022-06-13 16:14:00 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia di L’Équipe: Alla domanda sul futuro del suo club da parte di BBC in vista della partita del Galles in Olanda martedì a Rotterdam (20:45), Gareth Bale, in scadenza di contratto con il Real Madrid, ha risposto che non sapeva per chi avrebbe giocato la prossima stagione, senza escludere l’ingresso nel club di la sua città, Cardiff City (inglese D2). Il presidente del club, Mehmet Dalman, sta attualmente spingendo in questa direzione e l’idea è supportata da ex glorie gallesi come Ian Rush. “Fare la scelta giusta è estremamente importante, ho delle opzioni”ha spiegato con cautela Bale, 32 anni. “Non posso davvero dirlo (se Cardiff ... Leggi su justcalcio (Di martedì 14 giugno 2022) 2022-06-13 16:14:00 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia di L’Équipe: Alla domanda sul futuro del suo club da parte di BBC in vista della partita del Galles in Olanda martedì a Rotterdam (20:45),, in scadenza dicon il, ha risposto che non sapeva per chi avrebbe giocato la prossima stagione, senzare l’ingresso nel club di la sua città,(inglese D2). Il presidente del club, Mehmet Dalman, sta attualmente spingendo in questa direzione e l’idea è supportata da ex glorie gallesi come Ian Rush. “Fare la scelta giusta è estremamente importante, ho delle opzioni”ha spiegato con cautela, 32 anni. “Non posso davvero dirlo (se...

