Dalla Francia – Aurélien Tchouaméni si è presentato martedì a mezzogiorno al Real Madrid (Di martedì 14 giugno 2022) 2022-06-13 19:23:00 L’autorevole L’Équipe: Si è appena chiusa la finestra internazionale con la Francia, che Aurélien Tchouaméni (22 anni) volerà via martedì mattina per il Real Madrid, per essere presentato lì come nuovo giocatore del Real. Il quarto acquisto più importante nella storia del club del Merengue (80 M€ + 20 eventuali bonus), dietro a Eden Hazard (115 M€, 2019), Gareth Bale (101 M€, 2013) e Cristiano Ronaldo (96 M€ , 2009) sarà inizialmente sottoposto a visita medica. La sua presentazione ufficiale inizierà intorno alle 12:00 a Valdebebas, il centro di allenamento del Real Madrid. Come Eduardo Camavinga la scorsa stagione, l’ex centrocampista monegasco non avrà gli onori dello ... Leggi su justcalcio (Di martedì 14 giugno 2022) 2022-06-13 19:23:00 L’autorevole L’Équipe: Si è appena chiusa la finestra internazionale con la, che(22 anni) volerà viamattina per il, per esserelì come nuovo giocatore del. Il quarto acquisto più importante nella storia del club del Merengue (80 M€ + 20 eventuali bonus), dietro a Eden Hazard (115 M€, 2019), Gareth Bale (101 M€, 2013) e Cristiano Ronaldo (96 M€ , 2009) sarà inizialmente sottoposto a visita medica. La sua presentazione ufficiale inizierà intorno alle 12:00 a Valdebebas, il centro di allenamento del. Come Eduardo Camavinga la scorsa stagione, l’ex centrocampista monegasco non avrà gli onori dello ...

