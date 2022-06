Da una palestra scolastica alla Serie A, l’impresa della Team Volley Napoli. Ma ora servono soldi e strutture (Di martedì 14 giugno 2022) Napoli ha finalmente, dopo ben 22 anni, una squadra di Volley nei campionati della Lega di Serie A. Era dall’esperienza della Com Cavi Napoli, con il patron Latella, che fu capace di portare campioni come Van der Meulen all’ombra del Vesuvio, che non accadeva. Dopo di allora, con lo scempio del pala Mario Argento (di cui si aspetta ancora oggi la ricostruzione) iniziò il declino: si sa senza strutture è impossibile fare sport ad un certo livello. Proprio in quegli anni iniziava a praticare la pallavolo Francesco Matano direttore generale della Team Volley Napoli. Dal suo sogno visionario nacque, nel 2016, il sodalizio partenopeo. L’idea di Matano, sostenuto dalla ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 giugno 2022)ha finalmente, dopo ben 22 anni, una squadra dinei campionatiLega diA. Era dall’esperienzaCom Cavi, con il patron Latella, che fu capace di portare campioni come Van der Meulen all’ombra del Vesuvio, che non accadeva. Dopo di allora, con lo scempio del pala Mario Argento (di cui si aspetta ancora oggi la ricostruzione) iniziò il declino: si sa senzaè impossibile fare sport ad un certo livello. Proprio in quegli anni iniziava a praticare la pvolo Francesco Matano direttore generale. Dal suo sogno visionario nacque, nel 2016, il sodalizio partenopeo. L’idea di Matano, sostenuto d...

napolista : Da una palestra scolastica alla Serie A, l’impresa della #TeamVolleyNapoli. Ma ora servono soldi e strutture La pr… - JOVHNNY : @ginger_etti Io ti dico solo che alle superiori c’era una ragazza nel mio istituto che aveva il culo così, a soli 1… - parsifal_sir : @Verbal66299888 Domenica sono stato ad una manifestazione sportiva, in una palestra. Mascherine zero, anche se avre… - steglorio87 : @Paolo3403 @the_nise_ Ci vuole un fisico bestiale non è la frase di una bellissima canzone. Si possono sempre ott… - iceblud : una volta volevo fare palestra solo per dimagrire … ora sono ossessionata dai muscoli nelle braccia e nella schiena and i’ll get ‘em -