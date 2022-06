Da Regione Lombardia 7 milioni di euro per una nuova scuola a Saronno (Di martedì 14 giugno 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Regione Lombardia ha concesso un finanziamento di 7 milioni di euro per la nuova scuola Rodari di Saronno. Sono nove le nuove scuole, primarie e secondarie di primo grado, che vedranno la luce In Lombardia grazie ai primi 60 milioni di euro del bando regionale ‘Spazio alla scuola’. Tra queste c’è appunto la nuova Rodari ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 14 giugno 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorha concesso un finanziamento di 7diper laRodari di. Sono nove le nuove scuole, primarie e secondarie di primo grado, che vedranno la luce Ingrazie ai primi 60didel bando regionale ‘Spazio alla’. Tra queste c’è appunto laRodari ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

