Da Palazzo Chigi alla Regione Lombardia | Calenda lancia Cottarelli presidente | «È già disponibile a sfidare Fontana»

Leggi su open.online

(Di martedì 14 giugno 2022) Reduce dalle amministrative, Carlofissa già il prossimo obiettivo. Durante l’inaugurazione della nuova sede di Azione a Milano, l’ex ministro allo Sviluppo Economico ha già indicato il nome di chi potrebbeAttilio(o comunque il candidato di centrodestra) per le prossime elezioni regionali.ha scelto il suo campione: «Per le regionali lombarde del 2023 c’è un nome che è perfetto per tenere insieme un campo riformista e progressista che si chiama Carlo».ha spiegato cheal momento sarebbe disposto a candidarsi. Ma ha aggiunto: «Certamente diventerà inse cominceranno a dire che faranno le primarie nel 2038». Come dimostrato in queste elezioni amministrative, è difficile che ...