Cyberpunk: Edgerunners, la nuova serie Tv anime per Netflix si rivela nel trailer (Di martedì 14 giugno 2022) Cyberpunk non è soltanto quel fantastico gioco che tutti noi conosciamo, ma diventerà anche un anime reale. La notizia è stata ufficializzata dalla società del titolo originale, la quale ha voluto riferirci questa grandiosa informazione. Che cosa presenterà, e soprattutto quando uscita la serie? Copertina del nuovo Cyberpunk, il quale presenterà una nuova storia avvincente – Computermagazine.itIncredibile, ma del tutto vero visto e considerato che sia reperibile online, Netflix ha pubblicato il primo teaser trailer di Cyberpunk: Edgerunners, ossia serie animata ispirata all’action RPG Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED. Pare che la sua nascita sia avvenuta da una collaborazione fra la casa produttrice ... Leggi su computermagazine (Di martedì 14 giugno 2022)non è soltanto quel fantastico gioco che tutti noi conosciamo, ma diventerà anche unreale. La notizia è stata ufficializzata dalla società del titolo originale, la quale ha voluto riferirci questa grandiosa informazione. Che cosa presenterà, e soprattutto quando uscita la? Copertina del nuovo, il quale presenterà unastoria avvincente – Computermagazine.itIncredibile, ma del tutto vero visto e considerato che sia reperibile online,ha pubblicato il primo teaserdi, ossiaanimata ispirata all’action RPG2077 di CD Projekt RED. Pare che la sua nascita sia avvenuta da una collaborazione fra la casa produttrice ...

Pubblicità

animeemangait : Data d’uscita e Trailer per Cyberpunk: Edgerunners | - PlayStationBit : L'universo #Cyberpunk di @CDPROJEKTRED in formato anime è pronto ad approdare su #Netflix @trigger_inc @edgerunners… - TJoker0190 : Lo confesso: il lancio disastroso di Cyberpunk 2077 mi aveva fatto temere il peggio per l'anime spin-off di Trigger… - ReAnimetron : RT @pressstart_xyz: ??Nuovo articolo! Cyberpunk: Edgerunners arriverà su Netflix a settembre ??Leggi l'articolo: - MadMassit : Tutte le novità e le prossime uscite Netflix #Animazione @NetflixIT #Anime #NetflixGeekedWeek #GeekedWeek… -