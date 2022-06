Csm | Ostellari | ' fiducia? Letta rispetti Parlamento' **

(Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "La Lega chiede collaborazione e ha messo a disposizione delle proposte migliorative. Affrontare il dibattito sugli emendamenti alla riforma del Csm in aula è sacrosanto. Mettere la, per imbavagliare i rappresentanti degli italiani sarebbe inaccettabile.ha già perso tante battaglie, a partire da quella sul ddl Zan, perché al confronto ha preferito la prova di forza.ile accetti la discussione". Così il senatore leghista, Andrea, presidente della Commissione Giustizia a Palazzo Madama.

