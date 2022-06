Pubblicità

Agenzia ANSA

in Senato la riunione di maggioranza sulla riforma del, a cui sono presenti i ministri Marta Cartabia e Federico D'Inca'. .In Polonia 3,2 mln di ucraini La politica delle porte aperte eranel 2017 Riarmare l'... approvata la riforma delin Commissione. Martedì in aula La commissione Giustizia della Camera, nel ... Csm: iniziata al Senato riunione maggioranza con Cartabia - Ultima Ora (ANSA) - ROMA, 14 GIU - È iniziata in Senato la riunione di maggioranza sulla riforma del Csm, a cui sono presenti i ministri Marta Cartabia e Federico D'Inca'. (ANSA).